Na ultima semana encerrou a Operação “SECURITA” desencadeada pelo comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Nesta última semana, entre os dias 07 a 12 de abril, foram abordados 166 veículos, feitos 11 autos de infração e recolhidos 02 veículos nas Operações.

No balanço total das Operações, entre o dia 12 de março a 12 de abril, somente no município de Concórdia, foram abordados o total de 870 veículos, feitos 87 autos de infração, mais o recolhimento de documentos e Carteiras de Habilitação para que fossem sanadas irregularidades.

Outro ponto positivo foi a melhora dos indicies propostos pela Ordem de Operações “SECURITA”, que eram furtos, roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. no total destas ocorrências, nos 13 municípios que abrange o 20º Batalhão, no mês de Março, foram 93 ocorrências, já no mês de abril foram 80, sendo que as ocorrências de porte ilegal de arma de fogo se mantiveram em cinco armas apreendidas em ambos os meses, e a ocorrência de tráfico de drogas caiu de 17 no mês de março, para 15 no mês de abril, sendo que as demais reduções foram nos furtos e roubos.

Assim, entende-se que houve um saldo positivo nesse mês de operações e a intenção do Tenente Coronel Vargas, Comandante do 20º Batalhão, aliado as Operações já programadas pelo Capitão Amarante, Comandante da Companhia, é continuar com a Operação “PM PRESENTE”, que tem caráter mais Preventivo, Operação que sofrerá alguns ajustes, nos próximos dias, para ser desencadeada novamente.