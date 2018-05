Todos os jogos com início as 15h30

Rodada do final de semana do Campeonato Interiorano, terá 15 partidas, todos os jogos com início as 15h30.

Pela Série B

Jogos do Sábado dia 19

Em Linha São Paulo: São Paulo x Alto Boa Esperança

Em Cachimbo: Cachimbo x Baixo São Luiz

Em Presidente Juscelino: Presidente Juscelino x Gomercindo

Jogos do Domingo dia 20

Em Linha Santa Catarina: Santa Catarina x São Cristovão

Em São José: São José x Santa Terezinha

Em Engenho Velho: Engenho Velho x São Geraldo

Pela Série C

Jogos do Sábado dia 19

Na Vila Jacob Biesus: Vila Jacob Biesus x Saracura

Em Linha Guarani: Guarani B x Santo Antônio

Em Pinhal: Pinhal x Linha Ouro

Em Pinhal Poletto: Poletto B x Canavese

Jogos do Domingo dia 20

Em Planalto Campo do Esportivo: Planalto B x Tamanduá

Em Barra Bonita: Barra Bonita B x Alto Suruvi

Em Baixo São Luiz: Baixo São Luiz B x Terra Verlmelha B

Em Sururi: Suruvi x Boa Esperança B

Em Lageado Quintino: Quintino x Kennedy B