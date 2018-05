Jogos foram realizados no final de semana no ginásio da Ser Sadia

Resultados do Futsal masculino e feminino fase microrregional

Resultados do Futsal masculino e feminino fase microrregional, jogos foram realizados no final de semana no ginásio da Ser Sadia

Masculino

Presidente Castelo Branco 04 x 04 Piratuba

Irani 04 x 02 Presidente Castelo Branco

Irani 01 x 06 Piratuba

Classificação final masculino

1º Piratuba

2º Irani

3º Presidente Castelo Branco

Feminino

Presidente Castelo Branco 00 x 07 Concórdia

Piratuba 02 x 04 Presidente Castelo Branco

Piratuba 00 x 08 Concórdia

Classificação final feminino

1º Concórdia

2º Presidente Castelo Branco

3º Piratuba