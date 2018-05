A rodada do final de semana do Estadual da Liga Catarinense de Futsal movimentou oito jogos. Destaque para a vitória de Bom Jesus do Oeste e o empate do Coração do contestado que mantém viva as chances de ambas se classificarem para os play-offs. No próximo sábado acontece à última rodada do turno.

Chave A

Saudades 5 x 4 Arsenal

Maravilha Futsal 3 x 3 Seara Futsal

Palmitos 6 x 3 Expressivo Futsal.

Bom Jesus do Oeste 3 x 2 Guarany

Chave B

Capinzal 4 x 2 Lages Futsal

Curitibanos 7 x 2 Cruzeiro Futsal

Catanduvas Futsal 8 x 1 Fraiburgo

Coração do Contestado 2 x 2 Piratuba Futsal

Classificação:

Chave A

1 – ADAF Saudades – 18p

2 – Pinhalense – 14p

3 – Arsenal – 14p

4 – Maravilha Futsal – 11p

5 – Maravilha Futsal – 11p

6 – Expressivo Futsal – 7p

7 – Seara Futsal – 6p

8 – DME Bom Jesus do Oeste – 4p

9 – Guarany Futsal – 4p

Chave B

1 – AGN Capinzal – 21p

2 – Lages Futsal – 15p

3 – Piratuba Futsal – 15p

4 – Catanduvas Futsal – 13p

5 – ADC/Curitibanos – 10p

6 – Liga Caçador Futsal – 7p

7 – Fraiburgo Futsal – 4p

8 – Cruzeiro Futsal – 3p

9 – AC Coração do Contestado – 2p

Próximos Jogos:

A última rodada do turno acontece neste sábado com todos os jogos ás 20h15.

Chave A

Expressivo Futsal x ADAF Saudades

Seara Futsal x DME Bom Jesus do Oeste

Pinhalense x Maravilha Futsal

Guarany x AAPF Palmitos

Chave B

Fraiburgo x AGN Capinzal

Cruzeiro Futsal x Catanduva Futsal

Liga Caçador x ADC/Curitibanos

Lages Futsal x AC Coração do Contestado

Os play-offs iniciam na quarta-feira (23/05).

Fonte: Assessoria de Imprensa LCF