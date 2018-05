Jogo realizado no domingo dia 13

Resultado do Campeonato Municipal de Arabutã, Série Bronze categoria Livre. Jogo realizado no domingo dia 13, no campo de Linha Paraíso.

Grêmio Paraíso B 00 x 02 Esporte Clube Internacional

No próximo domingo, dia 20, acontece à disputa do terceiro e quarto lugar no campo da comunidade de Canhada Grande, às 15hs, o jogo será entre Esporte Clube Cruzeiro B x Grêmio Paraíso.

Na disputa do primeiro lugar às 16hs SER Três de Maio/ Castro Filho B x Esporte Clube internacional de Linha Pelotas.