A situação da pavimentação asfáltica dos 28 quilômetros da rodovia SC-154, que liga o município de Ipumirim à BR-282, em Vargeão, será discutida em audiência pública nesta segunda-feira, 14 de maio. O debate foi proposto pelo deputado estadual Dirceu Dresch (PT) e é promovido pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa. O encontro vai iniciar às 13h30 na Câmara de Vereadores de Ipumirim.

Conforme Dresch, o evento reunirá autoridades municipais e do governo do Estado para tratar com a comunidade da situação deste pleito, que é prometido e postergado há vários anos. "O governador que prometeu a pavimentação, deixou o governo sem cumprir. Mudou o governo, agora é hora de pressionar, mostrar a necessidade urgente da pavimentação desta rodovia que hoje é de chão batido”, destaca o deputado

Dresch ainda ressalta que a falta de infraestrutura nesta rodovia prejudica o deslocamento das pessoas e da produção agrícola. “Os caminhões que trazem ração para os aviários precisam se deslocar até o trevo de Ponte Serrada ou Irani para chegar em Ipumirim, ampliando o custo do transporte, por exemplo", acrescenta.