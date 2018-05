Na manhã do sábado, dia 12, foi realizado em Concórdia o 2º Aberto de Atletismo na pista do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.

Foram 16 provas realizadas e mais de 100 atletas de Concórdia, Campos Novos, Chapecó e Rio do Sul brigaram pelos melhores índices das provas que fizeram parte do calendário oficial da Federação Catarinense de Atletismo.

As categorias em disputa foram Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20 e Adulto.

Os atletas da Fundação Municipal de Esporte de Concórdia obtiveram diversos primeiros lugares.

Salto em altura: Ana Carolina Duarte Rosa foi (1º), Giulia Manenti e Lais Ciarnoski (Campos Novos) chegaram em (2º)

Salto em distância sub 14: Nathaly Sartori (1º), Sabrina Salvadori (2º), Andreza Leite/Campos Novos (3º)

Salto em distância sub 18: Açucena Bock (1º), Julia Balsan (2º)

1500 metros: Lisandra Zuanazzi, (1º)

150 metros rasos: Thauany Carpeggiani (1º), Sabrina Salvadori (2º), Nathaly Sartori (3º)

Lançamento do dardo: Volmir Casagrande Zilli (1º), Bruno Sartori (2º)

Salto em distância: Bruno Sartori (1º)

5 mil metros: Lisandra Zuanazzi, (1º)

Fonte: ASCOM FMEC