O pagamento do IPTU de Alto Bela Vista, feito em parcela única até o dia 10 de junho, tem 10% de desconto. Em Piratuba os contribuintes também terão 10% de desconto, para os pagamentos em parcela única feitos até o dia 11 de junho.

Os carnês do IPTU de Alto Bela Vista já podem ser retirados no Centro Administrativo e serão entregues nas casas a partir desta semana. Já em Piratuba, as guias estarão disponíveis no site piratuba.sc.gov.br, no link “Cidadão Web”. Também será possível retirar no Setor de Tributação a partir do dia 20 deste mês.

Em Alto Bela Vista será possível parcelar o pagamento em até quatro vezes e em Piratuba, o contribuinte poderá fazer a quitação em duas vezes. Nos dois casos os contribuintes deixam de ganhar o desconto de 10%.