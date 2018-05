A tecnologia está ganhando cada vez mais espaço quando o assunto é eleições. Agora ela foi aprimorada para dar uma mãozinha para os eleitores conhecerem melhor as pessoas em quem pretendem votar. Um aplicativo lançado pelo portal de defesa do consumidor Reclame Aqui, permite que o eleitor identifique políticos envolvidos em processos na Justiça por meio do reconhecimento facial.

O "Detector de Corrupção", nome dado à ferramenta, permite que os usuários fotografem o rosto do político em qualquer lugar, como santinho ou imagem dele em vídeo. O aplicativo identifica o político fotografado e revela imediatamente quais processos de corrupção ou improbidade administrativa ele responde na Justiça.

A ferramenta é capaz de identificar políticos que ocupam ou ocuparam cargos de presidente, vice-presidente, senadores, deputados federais e governadores nos últimos oito anos. Para aparecer no aplicativo, o político deve ser réu em ação penal ou investigado em inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), além de estar enquadrado em ações de improbidade administrativa, corrupção passiva ou ativa, peculato, lavagem de dinheiro ou tráfico de influência.

Segundo o Reclame Aqui, o "Detector de Corrupção" também permite identificar se os pré-candidatos aos cargos executivos nas próximas eleições — presidente e governadores — estão envolvidos em processos de corrupção. O aplicativo está disponível gratuitamente.