Um homem sofreu ferimentos de arma branca após uma briga na madrugada deste domingo, dia 13. A briga ocorreu na saída de um baile na área central de Concórdia.

Equipe do Samu atendeu a vítima e a encaminhou para atendimento no Pronto Socorro do Hospital São Francisco.O homem foi atingido no pescoço mas, sem gravidade.

Polícia Militar esteve no local para obter mais informações sobre os fatos. Logo em seguida as guarnições foram acionados para atender em um outro local, um jovem de 18 anos que teria sido agredido.

Ele foi atendido e encaminhado para o hospital com suspeita de traumatismo craniano, fratura de face, e ferimentos pelo corpo. O jovem foi internado na UTI.

Segundo informações da PM, o jovem seria o agressor que desferiu golpe de arma branca, na vítima da ocorrência anterior. Os agressores da vítima de 18 não foram localizados. A Polícia Civil irá investigar esse caso.