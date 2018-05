Um homem foi morto a facadas no final da tarde deste sábado ,12, em linha Coxo d'água, interior de Água Doce. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas. Fonte: Éder Luís O fato aconteceu no conhecido “chalé do João da Mata”. Os bombeiros foram acionados para atender a vítima, Anildo Gonçalves de Freitas, 55 anos, mas o óbito foi constatado ainda no local. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que recolheu o corpo. De acordo com o IML foram 7 perfurações penetrantes e duas superficiais. O suspeito de ter cometido o crime está foragido.