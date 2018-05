Um grave acidente de ônibus foi registrado na madrugada deste domingo (13). O fato aconteceu na BR 386 KM 1 em Iraí, próximo ao Posto da Receita Federal do Rio Grande do Sul. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e um dos motoristas do ônibus morreu. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Palmitos, o ônibus era ocupado por 26 passageiros e dois motoristas. Desses, dois homens foram encontrados em estado grave e um dos motoristas preso as ferragens em óbito. Um dos homens foi encontrado consciente orientado, em decúbito dorsal no interior do ônibus, apresentando suspeita de trauma na região lombar. Após avaliação e oxigenioterapia foi imobilizado em maca rígida com colar cervical. Já o outro homem foi encontrado consciente e orientado, sentado no interior do veículo apresentando suspeita de trauma torácico. Após avaliação e oxigenioterapia, foi imobilizado com KED, maca rígida e colar cervical. Ambas as vítimas foram conduzidas pelas equipes de resgate ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Iraí (RS). Segundo as informações dos Bombeiros, um dos motoristas foi encontrado politraumatizado, em óbito preso as ferragens. Eles realizaram o desencarceramento e extração da vítima das ferragens e foi deixada aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Instituto Geral de Polícia (IGP) de Frederico. As demais vítimas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Iraí com escoriações leves. Participaram no atendimento a ocorrência: Corpo de Bombeiros Militares de São Carlos e Cunha Porã, SAMU de São Carlos e Frederico Westphalen, Brigada Militar de Iraí, Polícia Militar de Palmitos, PRF e IGP de Frederico Westphalen (RS). Fonte:Clic RDC