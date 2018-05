Um contêiner se soltou de um caminhão e causou uma tragédia, na noite desta sexta-feira, 11, na SC-350, em Santa Cecília.

O caminhão, placas JAR-0076, de Monte Castelo, seguia pela rodovia quando o contêiner atingiu um Gol, placas AVU-5184, de Lebon Régis, conduzido por Dionatas Fronchetti.

O condutor do carro ficou preso às ferragens e chegou a ser socorrido em estado grave pelos Bombeiros, mas foi a óbito ao dar entrada no Pronto Socorro do hospital de Santa Cecília.

Fonte:Belos FM