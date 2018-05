Um homem de 31 anos foi assassinado a pedradas no início da manhã deste sábado, 12.

O crime ocorreu no Bairro Cohab, em Campo Erê, onde Cristiano Ribeiro dos Santos de 31 anos foi encontrado caído próximo ao centro comunitário apresentando ferimentos na cabeça.

A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência às 5h. No local, constaram que o homem estava morto.

Levantamentos feitos no local do crime indicam que a vítima foi agredido violentamente por pavers encontrados ao lado do corpo.

