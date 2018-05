Nesta sexta-feira (11) a ACF goleou a equipe de Tubarão pela Divisão Especial do Catarinense, com gols de Assis, João (2) e Tainan venceu por 4 a 0 no Centro de Eventos, e assumiu a liderança do campeonato com 7 pontos em 4 jogos.

A equipe comandada pelo técnico Thomé desde o primeiro segundo de jogo mostrou muita garra e qualidade defensiva e ofensiva, e após diversas finalizações durante a primeira etapa abriu o placar aos 17 minutos com Assis que acertou o canto esquerdo do gol de Marcinho.

Na etapa complementar a intensidade aumentou e aos 5 minutos João marcou seu primeiro, 26 segundos mais tarde fez seu segundo gol na partida e para finalizar a goleada aos 6 minutos Tainan ampliou para a alegria do grupo concordiense.

Com a vitória a equipe chega aos 7 pontos e assume a liderança da competição, e é seguida por Jaraguá e São Francisco do Sul.

A próxima partida da ACF pela divisão especial do Catarinense será contra a equipe de Joaçaba, no dia 11 de junho às 20h15min no Centro de Eventos.

Foto: Ricardo Artifon/ACF