Acidente ocorreu no acesso ao Contorno Viário Norte

Uma saída de pista foi registrada na manhã deste sábado, dia 12, no acesso ao Contorno Viário Norte de Concórdia. Trata-se de um Fiat/Pálio, placas de Concórdia, conduzido por uma mulher de 35 anos, mas que saiu praticamente ilesa do acidente.

O Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado e prestou os atendimento à motorista, que foi levada ao Hospital São Francisco.

Informações apuradas no local, a mulher ia ao trabalho, fazendo sentido Contorno ao centro, quando teria passado mal, provavelmente uma queda de pressão. Com isso, ela perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária, saiu da via, e caiu em uma ribanceira.

A queda só não foi maior pois uma árvore prendeu o carro. A motorista teve ferimentos leves no corpo. A Polícia Militar também foi acionada.