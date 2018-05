Neste sábado (12) as equipes sub-15 e sub-17 do Galo do Oeste entram em campo para as suas estreias em Concórdia pela Série A do Catarinense, a comissão técnica utilizou todos os treinos táticos desde à tarde da terça-feira (08), para que as equipes sub-15 e sub-17 estejam prontas e organizadas para os confrontos no Estádio Domingos Machado de Lima, com início da primeira partida as 13h30min (sub-15) e as 15h15min o sub-17.

Após o empate pelo sub-15 e a vitória do sub-17 em Joinville, os técnicos Natan e Paulo avaliaram suas equipes com bons olhos e utilizaram os treinos da semana para consertar os pontos falhos de suas equipes, para que ambas as equipes possam fazer boas partidas para que continuem somando pontos e busquem a parte de cima da tabela de classificação.

Para as partidas das categorias de base do galo não haverá cobrança de ingressos, portões serão abertos 1 hora antes do início da primeira partida.