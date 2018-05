A delegada Lívia Marques da Motta pede ajuda da população para esclarecer a morte de Suzemar Basse. As pessoas que têm alguma informação importante a dar devem fazer contato pelos telefones 3452-2120 e 197 ou pessoalmente na Delegacia de Seara.

A delegada e equipe de investigação conversaram com algumas pessoas do círculo de convivência de Suzemar, encontrada morta no fim da noite de quinta-feira, 10, no Loteamento Zandonai, em Seara.

A polícia levanta dados que sirvam para indicar linhas de investigação para esclarecer o homicídio por estrangulamento.

Os primeiros depoimentos na tentativa de esclarecer o crime serão tomados a partir de segunda-feira, 14.

A perícia coletou sangue e outros elementos no local do homicídio. Alguns desses materiais foram enviados a Florianópolis e os resultados estarão à disposição da polícia de Seara nos próximos dias.

Desde o desaparecimento de Suzemar Basse, também conhecida como Pethy, surgem versões apontando diferentes razões que poderiam explicar tanto o sumiço, no começo, assim também como a morte, depois. A polícia não comenta estas hipóteses.

No final da tarde desta sexta-feira, 12, o corpo de Pethy Basse foi sepultada no Cemitério Municipal.

Fonte:BelosFM