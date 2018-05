Um homem ficou ferido em uma colisão frontal envolvendo dois automóveis na SC-283 em Planalto Alegre (SC). O acidente aconteceu por volta das 16h desta sexta-feira (11).

O acidente envolveu um GM/Corsa, placas de Planalto Alegre e uma caminhonete com placas de Concórdia (SC).

O condutor do Corsa, informou que estava transitando no sentido Planalto Alegre/São Carlos, quando ao passar uma curva, a caminhonete invadiu a pista contrária e houve a colisão.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender o acidente. O motorista do Corsa, um homem de 24 anos, ficou com escoriações no rosto, recebeu atendimento e recusou-se a ser encaminhado ao hospital. O condutor da caminhonete ficou com uma lesão leve no joelho.

A Polícia Rodoviária Estadual foi chamada para realizar o laudo do acidente.

Fonte: CLIC RDC