Amanhã, véspera do Dia das Mães, os lojistas vão atender até as 17h, sem fechar ao meio-dia

Os consumidores terão um tempo a mais para fazer compras em Concórdia nesta sexta-feira, 11 de maio. Hoje as lojas estarão abertas até as 22h e amanhã, véspera do Dia das Mães, o comércio estará aberto até as 17h, sem fechar ao meio-dia.

O comércio de Concórdia espera elevar as vendas no Dia das Mães em 5%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo pesquisa realizada pela Fecomércio, o gasto médio com o presente para Dia das Mães em Santa Catarina deverá ser de R$ 164,81.