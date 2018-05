Cada unidade atenderá 80 crianças com idade entre 45 dias a quatro anos, a partir do dia quatro de junho

Duas novas estruturas de Centro Municipal de Educação Infantil (CMEIs) entrarão em funcionamento a partir do dia quatro de junho deste ano. Os CMEIs do bairro Petrópolis e também do Frei Lency serão inaugurados no dia 26 de maio e pouco mais de uma semana depois, já receberão as crianças que utilizarão os espaços. Juntos, eles atenderão uma demanda de 160 crianças, entre 45 dias e quatro anos de idade. Todas já estão devidamente matriculadas e terão atendimento integral e ou matutino e vespertino, dependendo da necessidade de cada família.

A Rede Municipal de Ensino já mantém outras 18 unidades de CMEIs, que representam um investimento alto em custeio. As duas novas unidades necessitarão de aproximadamente R$ 65,5 mil mensais, cada uma, para manter os serviços em andamento. Cada CMEI atenderá quatro turmas com 20 crianças e, para isso, serão necessários quatro estagiários, duas professoras de Educação Infantil, um professore de Literatura Dramática, um professor de Educação Física, um agente de nutrição, dois agentes de serviços gerais e uma coordenadora.

O investimento, somente na obra, do CMEI do Petrópolis foi de R$ 1.574.912,73. No Frei Lency, a obra custou R$ 1.414.481,67. A estes valores ainda foi adicionado o custo com mobiliário e equipamentos, que representam mais R$ 73,6 mil, entre os dois CMEIs. Cada unidade terá um custo mensal de R$ 7.300,00 com merenda, R$ 3.500,00com material de limpeza, e R$ 1.000,00 com material didático.

Fonte: Édila Souza/ASCOM Prefeitura de Concórdia