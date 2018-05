Paciente viajou para outro Estado e voltou com a doença. O caso é importado e foi confirmado ontem

Uma mulher que reside no município de Piratuba teve confirmado o primeiro caso de zika vírus em Santa Catarina. Ela viajou para outro Estado e retornou com sintomas da doença. O material foi coletado no dia quatro de maio e ontem o exame confirmou zika vírus e descartou dengue. Até então, Santa Catarina já havia feito notificações de suspeitas da doença em 2018, mas esse é o primeiro caso confirmado em laboratório.

O biólogo da Vigilância Epidemiológica, Felipe Gimenez, informa que a paciente está bem e não há riscos de transmissão da doença para outras pessoas. “A situação está controlada e não há motivos para preocupação”, destaca.

A mulher procurou atendimento médico apresentando febre, dor e manchas vermelhas pelo corpo. A equipe médica suspeitou da doença pelo fato dela ter viajado para um Estado em que há circulação desse vírus.

Informações sobre o zika vírus

É uma infecção viral e os principais sintomas são vermelhidão no corpo com coceira, olhos avermelhados sem coceira e sem secreção, febre, inchaço e dores nas articulações e de cabeça. A doença é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes Aegypti infectado, o mesmo transmissor da dengue.