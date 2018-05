Estão definidos os confrontos da grande final da 7ª edição da Copa CDL de Futebol Suíço. Na noite de ontem, dia 10, no Clube Império da Bola quatro equipes disputaram vaga para a final que acontece no próximo sábado, dia 19.

No primeiro confronto partida equilibrada entre DHR Direções/MM Distribuidora e Tasca Esportes que encerraram o placar em 1 x 1 e levaram a decisão para os pênaltis. Tasca 6 x 5 garantindo vaga para a última etapa da competição.

Em seguida em campo a equipe da Pisocenter marcou 4 em cima do Camarões Auto Center /Focalha que encerrou o placar com 2 gols.

A grande final no próximo sábado, dia 19, inicia às 15h com a disputa do terceiro lugar e posterior às 16h se enfrentam Tasca Esportes e Pisocenter valendo o título de Campeão da 7ª edição. Após entrega da premiação.

A Rádio Aliança transmite a partida final.



Fonte: Jornalista Responsável: Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia/