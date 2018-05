A Secretaria de Educação de Itá, em parceria com as escolas da rede municipal e estadual de ensino, está realizando o 1° Festival Escolar da Canção, com as categorias individual, dupla, grupo (até 05 participantes) e pais e filhos, também divididos pelo nível de ensino: Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II. Ao todo, são 65 inscrições.

O Festival está nas etapas eliminatórias, realizadas nas escolas, que vão até o dia 30 de maio. Depois disso, os melhores disputam a final no dia 10 de junho, em uma mateada que será realizado na Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf, a partir das 14h.“A intenção é incentivar os talentos locais. Sabemos que tem muitos alunos que gostam de cantar e tocar algum instrumento musical. Esse Festival vem para valorizar os nossos alunos e também para promover a integração entre as escolas”, comenta a secretária da pasta, Joice Anita Sartoretto Zotti.