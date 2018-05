O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Wagner Bee, em companhia de Victor Sopelsa, foi recebido nesta quinta-feira, 10, em audiência pelo governador Eduardo Pinho Moreira na Casa d’Agronômica, em Florianópolis.

Bee e Sopelsa reforçaram a agenda de demandas de Concórdia e do Alto Uruguai Catarinense, principalmente a necessidade de manutenção e melhorias nas rodovias.

O governador recebeu convite para uma agenda na região que incluirá a inauguração da Escola Dom Felício, em Irani.

No Deinfra, Wagner Bee recebeu informações sobre o recurso para a ponte no Contorno Viário de Seara. No controle do Departamento de Infraestrutura já houve a execução de 65% da obra do contorno.

Outra questão envolve as roçadas nas rodovias estaduais do Alto Uruguai. Na semana que vem, Wagner Bee se reunirá nesta segunda-feira, 14, superintendentes das regiões de Joaçaba e Chapecó “para fazer uma ação estratégica e minimizar problemas pontuais existentes".