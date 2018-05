Durante esta sexta-feira, 11 de maio, será publicada a nota da prova escrita do concurso público da Prefeitura de Concórdia, que foi realizada no domingo, 29 de abril. A divulgação vai ser feita no site da Fepese, que foi a empresa responsável pela organização do concurso. Não há um horário definido, mas a expectativa é que a publicação ocorra no decorrer da tarde de hoje.

Nesta sexta-feira também será publicada a convocação para a prova prática e de aptidão física. A presidente da Comissão do Concurso Público, Camila Nogueira, comenta que é importante que os candidatos fiquem atentos à convocação para a próxima etapa do concurso, que deverá ser realizada no domingo, dia 20 de maio.

O resultado preliminar vai ser divulgado na sexta-feira, 25 de maio. No dia quatro de junho deverá ser publicado o resultado final depois da análise dos recursos. O concurso da Prefeitura de Concórdia teve mais de quatro mil inscrições para 45 cargos.