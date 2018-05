A Sessão Solene de outorga do título de Amigo da Cidade e Cidadão Correiapintense aconteceu na noite de quarta-feira 8

O deputado Moacir Sopelsa (MDB), recebeu a homenagem por proposição do vereador Vilso Rostirolla, com a aprovação de todos os parlamentares. Em seu discurso Rostirolla destacou o trabalho do deputado Sopelsa por toda a população de Correia Pinto.

“Através da secretaria da Agricultura e da Pesca recebemos equipamentos e recursos que contribuem para o desenvolvimento da Cidade”, frisou. Segundo o prefeito Celso Rogério, Sopelsa “tem ajudado muito a administração, principalmente no setor da agricultura e, por isso é merecedor do reconhecimento com o Título de Cidadão Correiapintense”.

O deputado Moacir Sopelsa falou com satisfação do trabalho que vem realizando por Correia Pinto e por toda a Santa Catarina.

“Através da nossa atuação na secretaria da Agricultura e da Pesca tivemos a felicidade de realizar ações nos 295 municípios”.

Sopelsa agradeceu ao vereador Rostirolla, proponente da homenagem, a Câmara de Vereadores e a todo o povo de Correia Pinto pelo reconhecimento.

“Sempre tive um carinho especial por Correia Pinto, agora como cidadão Correiapintense nossos laços são ainda maiores, meu trabalho será redobrado para melhorar a vida de todos” finalizou.