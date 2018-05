Um boletim de ocorrência já foi registrado e as polícias verificam imagens das câmeras de vídeo monitoramento da cidade na busca de informações.

Lúcia Basse, mãe da mulher desaparecida, informou que o último contato com a filha foi por telefone às 15h30 da quarta-feira, 09. Desde então o celular está fora da área ou desligado. Suzemar teria saído de casa ainda ontem com a moto Honda Pop, de cor azul, placa MDM 8415 de Seara. Costuma usar um capacete preto, e teria saído com uma mochila nas costas.

Ela reside na saída para Chapecó com o marido que é motorista de caminhão e está em viagem. Qualquer informação deve ser repassada a Polícia Militar, pelo 190.

Informações - Belos FM