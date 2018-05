Judocas da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC) vão competir neste sábado, dia 12, da Copa Gaspar. A competição será disputada nas classes mirim, pré-mirim, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 18. O local será o ginásio da Associação Desportiva Classista Bunge, no bairro poço Grande.

A equipe concordiense vai competir no sub 13 e sub 18.

Vão atuar no sub 13, Alissa da Silva Mazzutti (até 38 kg), Gabriela de Menezes (até 42 kg), Ana Pradella (até 52 kg), Samuel Vancin - até 52 kg; no sub 18, Mariana Pottratz (até 48 kg).

ASCOM