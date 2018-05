A Associação Concordiense de Basquetebol (ACOB) e a Liga Oeste Catarinense de Baskteball promovem no dia 12 de maio, sábado, uma Clínica de Basquete. A atividade é gratuita e vai ocorrer no Ginásio Ivo Silveira. Quem vai ministrar a Clínica é o técnico Marcus Higino. Ele foi técnico da base do Botafogo de Futebol e regatas do Rio de janeiro, Tijuca Tênis Clube, Flamengo e base do clube paulista do Pinheiros.

Desenvolveu diversos trabalhos em clubes de Minas Gerais, São Paulo, Pará, Amapá e Santa Catarina. Em seu currículo consta participação no Novo Basquete Brasil (NBB) e por cinco vezes técnico das seleções carioca Sub 19.

A Clínica objetiva a participação de atletas e técnicos dos naipes masculino e feminino.

Confira a programação.

- 9h. Sub 12/13: controle do corpo, controle de bola, fundamentos técnicos.

- 10h30. Sub 14/15: fundamentos técnicos e passes.

Intervalo para o almoço

- 14h. Sub 16/17: fundamentos de passes, passe extra e jogo sem bola.

- 16h. Sub 19/Adulto: passe extra e jogo sem bola.

