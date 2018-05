Desde sua implantação o Programa Rede de Vizinhos da Polícia Militar já alcançou dados e resultados expressivos em Concórdia. Um exemplo disso foi no último sábado, dia 5, quando a Polícia Militar, realizou a prisão, no Bairro Industriários, de uma mulher que praticou furto em uma loja no centro da cidade.

Além disso, recuperou dos materiais furtados. A prisão apenas foi possível após troca de informações no grupo rede de vizinhos “Comércio Seguro”, onde foram repassados dados e informações da autora de furto.

O programa Rede de Vizinhos é uma estratégia de policiamento pautado na filosofia comunitária, com o objetivo promover parcerias e fortalecer as relações interpessoais e a cidadania ativa do bairro.

Os vizinhos de uma determinada localidade se comunicam por um aplicativo de celular (WhatsApp) e ficam atentos a qualquer atitude suspeita nas imediações do bairro, colaborando para a construção de uma comunidade mais segura.

Com a intenção de expandir a integração com a sociedade, o Comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/FRON), Tenente-Coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas quer catalogar os bairros e grupos de ruas interessados em participarem do programa Rede de Vizinhos.

Para ser incluído no grupo, o cidadão deve fazer contato com a Polícia Militar de Concórdia, no telefone (49) 3441-3700 ou através do e-mail 20bp3@pm.sc.gov.br. Posteriormente a Polícia Militar fará contato e uma reunião será agendada com os interessados.