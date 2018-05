Nesta sexta-feira (11) a ACF entra em quadra para mais um compromisso pela divisão especial do Catarinense, o adversário será a equipe de Tubarão às 20h15min no Centro de Eventos.

Após a vitória na última sexta-feira (04) em São Francisco do Sul por 3 a 2 a confiança segue em alta no grupo, até o momento em três partidas disputadas a ACF soma 4 pontos, com uma vitória, 1 empate e 1 derrota, a derrota foi ainda na estreia contra a equipe de Jaraguá, a qual vem se destacando na Liga Nacional e é líder do catarinense.

No momento a equipe encontra-se na 7ª posição e apenas dois pontos atrás do líder.

Para esta e todas as demais partidas da ACF na temporada os funcionários de patrocinadores não pagam ingresso, basta apenas apresentar crachá e documento de identificação para comprovação.

O valor dos ingressos R$ 10,00 para homens e R$ 5,00 feminino.