Oito jogos movimentaram a rodada do final de semana pela Liga Catarinense de Futsal. Destaque para o clássico do Oeste que está de volta. Destaque também para a primeira vitória do Caçador no Estadual. Confira como foi a rodada. Iniciamos pela chave A:

A rodada teve inicio com a partida entre Arsenal e AAPF Palmitos. Um belo jogo com oito gols e o placar de 4 a 4 terminando assim com empate e o Arsenal se garantindo entre os 4 na classificação da chave. Já a equipe de Palmitos figura na quinta colocação e sem vencer há três jogos.

Em Pinhalzinho, o duelo entre Pinhalense e ADAF Saudades está de volta. O resultado foi a vitória da ADAF mantendo-se na liderança e invicta com 100% de aproveitamento no certame. O fato triste aconteceu com o jogador da Pinhalense, Wesley que acabou fraturando a perna esquerda numa dividida com jogador da ADAF Saudades. O Placar terminou em 3 a 2 para os visitantes.

Em Bom Jesus do Oeste, a equipe da DME Bom Jesus recebeu o Maravilha Futsal também em clássico e acabou terminando em 2 a 2. A equipe de Bom Jesus conquistou seu primeiro ponto na competição. Já a equipe de Maravilha ocupa a quarta colocação no Estadual.

Fechando a rodada da chave, em Xanxerê, a equipe do Expressivo recebeu o Guarany reeditando o clássico Xanxerê e Xaxim dos velhos tempos. Melhor resultado para a equipe da casa que bateu o Guarany por 6 a 4 e subiu para a sexta colocação. O Guarany está n o limite da classificação, chegando em oitavo com quatro pontos.

Pela chave B, a equipe da AGN Capinzal também segue imbatível e com 100% de aproveitamento. A equipe bateu o Catanduvas Futsal pelo placar de 5 a 2 e chegou aos 18 pontos ganhos. A equipe de Catanduvas permanece ainda no G-4.

Em Caçador, a equipe da Liga Caçador Futsal alcançou a sua primeira vitória na chave ao bater o AC Coração do Contestado no clássico da região pelo placar de 5 a 4 assumindo a sétima colocação. A equipe de Lebon Régis permanece fora da zona de classificação com apenas um ponto.

Em Piratuba, um belo duelo entre Piratuba Futsal e Lages terminou com a vitória do time da casa pelo placar de 4 a 3. Jogo emocionante que fez o Piratuba se aproximar da vice-liderança ocupando a terceira posição e se mantendo no G-4. Jà o Lages mesmo com a derrota se mantém na segunda posição.

E fechando a rodada da chave, em Curitibanos, o ADC/Curitibanos recebeu o Fraiburgo Futsal e voltou a vencer no Estadual. Placar de 6 a 2 e quinta posição assegurada. Já o Fraiburgo permanece na sétima posição ainda na zona de classificação aos play-offs.

Classificação

Chave A

1º - ADAF Saudades – 18p

2º - Pinhalense – 14p

3º - Arsenal – 11p

4º - Maravilha Futsal – 10p

5º - AAPF Palmitos – 8p

6º - Expressivo Futsal – 7p

7º - Seara Futsal – 5p

8º - Guarany Futsal – 4p

9º - DME Bom Jesus – 1p

Chave B

1º - AGN Capinzal – 18p

2º - Lages Futsal – 15p

3º - Piratuba Futsal – 14p

4º - Catanduvas Futsal – 10p

5º - ADC/Curitibanos –7p

6º - Liga Caçador Futsal – 7p

7º - Fraiburgo Futsal – 4p

8º - Cruzeiro Futsal – 3p

9º - AC Coração do Contestado – 1p

Próxima Rodada:

Sexta-feira – 11/05

ADAF Saudades x Arsenal

Sábado – 12/05

ADC/Curitibanos x Cruzeiro Futsal

AGN Capinzal x Lages Futsal

DME Bom Jesus x Guarany Futsal

AAPF Palmitos x Expressivo Futsal

Maravilha Futsal x Seara Futsal

AC Coração do Contestado x Piratuba Futsal

Catanduvas Futsal x Fraiburgo

Créditos: Assessoria de Imprensa LCF