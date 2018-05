O acidente ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, dia 10, na Rua Luiz Simioni, no Bairro Vila Militar em Concórdia, próximo à entrada da empresa Hodierna. Não houve feridos. O veículo bateu na cerca, caiu no pátio da casa e acabou derrubando parte de uma parede do quarto.

A condutora, uma jovem de 28 anos relatou aos bombeiros voluntários que estava subindo a rua e que errou uma marcha e o veículo acabou descendo de ré.

O proprietário da residência contou que estava com a filha de três anos brincando no local, minutos antes do acidente. Ninguém da casa se feriu.

Informações: Repórter André Krüger