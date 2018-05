Antonella Bassani teve bons motivos para comemorar na quarta etapa da Copa São Paulo de Kart, disputada no último fim de semana, no kartódromo da Granja Viana. Na Rotax Mini Max, a concordiense de 12 anos conquistou sua primeira vitória geral na categoria em que ingressou neste ano – ela já havia vencido entre os estreantes na segunda etapa do ano.

Com o segundo lugar na corrida 2, a piloto do Oeste catarinense empatou com Alejandro Samaniego e subiu ao pódio na segunda posição, por causa dos critérios de desempate do campeonato. “Fiquei muito feliz com a minha primeira vitória na Rotax Mini Max geral, já que tínhamos vencido apenas entre os estreantes por enquanto. Na corrida 2, faltou um pouquinho, e mesmo com a mesma pontuação, ficamos em 2º lugar geral na etapa”, disse Totti, como ela é conhecida.

O próximo compromisso de Antonella Bassani nas pistas está marcado entre os dias 1º e 2 de junho, novamente no kartódromo da Granja Viana, na quinta etapa da Copa São Paulo de Kart, válida também como Open do Campeonato Sul-Americano de Rotax. Depois ela se prepara para a disputa do Campeonato SulAmericano de Rotax, que acontece no fim de junho, nesta mesma pista. Ela tem o apoio da prefeitura de Concórdia, Passarela Supermercados, Poletti Seguros, Rocfer, Bassani Pesados e Life Academia.

Informações: Assessoria de Imprensa/Antonella