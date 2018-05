Um incêndio destruiu parte de um aviário em Linha Barra do Retiro, no interior de Ipumirim, na manhã desta quinta-feira, dia 10. Os bombeiros voluntários foram acionados por volta das 08h, mas ao chegarem, os proprietários já haviam apagado as chamas. O local fica a 22 quilômetros do centro.

A guarnição fez o rescaldo e avaliação para ter certeza de que não haviam focos de incêndio. De acordo com informações dos bombeiros, mais de 70% da estrutura do aviário foi queimada.

As causas do incêndio e local por onde teria começado, ainda não foram divulgados.