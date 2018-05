A Justiça de Comarca de Concórdia marcou audiência de instrução e julgamento, para as 15h10 do dia 24 de maio, do acusado de homicídio no bairro Natureza, na Rua das Matas.

O réu foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado, após assassinar com golpes de pedaço de madeira a vítima Sidinei dos Santos.



O crime ocorreu no dia 9 de janeiro de 2017, por volta das 17h. Segundo a denúncia da Promotoria Pública, após uma breve discussão com Sidinei, o acusado desferiu golpes na cabeça do mesmo, usado um pedaço de madeira. Além disso, a vítima também foi atingida por chutes e sofreu traumatismo craniano. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas morreu ao dar entrada no Hospital São Francisco de Concórdia.

No entendimento do Ministério Público, o crime foi cometido mediante á recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, mesmo após Sidinei ter caído ao chão por sofrer o primeiro golpe, o denunciado continuou as agressões.