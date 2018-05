ma carreta com produto tóxico tombou no começo da tarde desta quarta-feira (9) em um dos acessos ao município de Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista contornava o trevo na BR-153 quando aconteceu o acidente. Ele foi socorrido em estado estável e encaminhado a um hospital. A carga que vazou será analisada para levantar possíveis danos.