As ruas Prefeito Raymundo Acapitus Ely, Leopoldo João Ely, Pedro Schardong, Servidão das Hortênsias e Atílio Simon, que ficam em bairros de Peritiba, serão asfaltadas. De acordo com a prefeita Neusa Maraschini, as obras já iniciaram, com a instalação de tubos e sistema de drenagem.

A licitação de mão de obra e material para pavimentar foi realizada no final de janeiro e agora o serviço será executado. O valor do investimento é de R$ 200 mil. "São ruas pequenas, em bairros, mas obras que eram muito aguardadas. Os recursos são próprios e mais de 30 famílias serão beneficiadas”, registra a prefeita.

A previsão é de que até agosto as pavimentações sejam concluídas.