A deputada federal Geovania de Sá (PSDB) esteve na região durante esta semana oficializando emendas parlamentares para alguns municípios. Na AMAUC, Concórdia, Ipumirim, Ipira e Xavantina foram beneficiados.

Os quatro municípios vão receber recursos para investimentos na Saúde. Xavantina, Concórdia e Ipumirim têm R$ 150 mil cada, destinados. Ipira vai receber R$ 100 mil. A deputada também passou por Lindóia do Sul, onde conversou com lideranças e recebeu demandas. “E não represento somente as pessoas que votaram em mim. Estou em um cargo que pode fazer muito por todos os catarinenses”, comenta Geovânia. “Não é recurso para atender as Prefeituras, mas sim, para atender a população, aquelas pessoas que aguardam há tempo uma cirurgia, um consulta ou um exame, por exemplo”, ressalta ela.

Há pouco mais de três anos ocupando uma cadeira na Câmara Federal, a deputada já destinou mais de R$ 65,5 milhões para toda Santa Catarina. “Isso é reverter o pagamento de imposto do cidadão em qualidade no atendimento da saúde, na transformação da sua realidade por meio da educação, em mais assistência social, em infraestrutura. Enfim, em uma melhor qualidade de vida para todos”, finaliza a deputada.