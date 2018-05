Uma carreta bi-trem que manobrava para sair do estacionamento de uma empresa em Concórdia acabou batendo em duas motocicletas e em um veículo, no início da tarde desta quarta-feira, dia 9. O fato ocorreu na Rua Senador Atílio Fontana.

Conforme as informações apuradas, a carreta saía do estacionamento da BRF, fazendo sentido Ser Sadia, e não vencendo a curva em função do tamanho do veículo.

Os Bombeiros Voluntários foram chamados para atender uma motociclista, pois ela ficou prensada entre o carro e a carreta. Ela não apresentava ferimentos, só estava bastante nervosa.