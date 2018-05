O motorista de uma carreta com placas de Treze Tílias perdeu o controle do veículo no final da manhã desta quarta-feira, dia 09, e tombou na BR-153, próximos ao acesso a Campina da Alegria.

Os bombeiros voluntários de Irani foram acionados e prestaram o atendimento ao condutor, que tem 34 anos. Ele apresentava sangramento nas pernas, braços e no rosto. Ele foi levado ao Pronto Atendimento de Irani, para avaliações médicas.

De acordo com informações dos bombeiros, o motorista teria sofrido um mal súbito e por isso perdeu o controle do caminhão. Colaboradores da empresa Celulose Irani, Posto de Saúde e Polícia Militar da localidade auxiliaram no atendimento.