Licença-maternidade e paternidade foram ampliadas. Próxima reunião será no fim do mês

A BRF e o Sintrial, sindicato que representa os trabalhadores das indústrias de alimentação, realizaram ontem a primeira rodada de negociação salarial. Neste encontro foram discutidas as cláusulas sociais e houve avanços na licença-maternidade, que passou para 180 dias, e a paternidade para 20. A próxima reunião será realizada no fim deste mês.

Para a licença-paternidade ser estendida, é necessário que o empregado faça a solicitação dentro dos primeiros cinco dias e faça o curso online que é exigido, em que o custo é R$ 85,00. As cláusulas econômicas ainda não foram discutidas porque não foi publicado o índice de inflação do período.

Os demais avanços foram:

- Troca de uniforme: mantém como no acordo anterior, sendo 12 minutos pagos em folha e mais dois dias de folga para a produção (24 e 31 de dezembro) e um dia de folga para o setor de manutenção;

- Rescisões de contrato de sócios no sindicato: assunto está em análise. A Reforma Trabalhista desobriga as empresas a fazerem as rescisões no sindicato, porém, como já aconteceu na conferência da rescisão ter valores errados, o Sintrial quer continuar fazendo as rescisões para os associados, assegurando os direitos;

- Atestado médico: o Sintrial solicitou que o trabalhador possa estar apresentando o atestado em 48h no setor de medicina, porém, a empresa quer manter as 36h. Pela Lei, o funcionário deve apresentar o atestado médico em 24h;

- As demais cláusulas como a parcela do 13º salário no retorno das férias foram renovadas;

A empresa aceitou o pedido feito pelo Sintrial que até a conclusão desta negociação se dê continuidade ao pagamento dos benefícios do Acordo Coletivo do ano passado, como a troca de uniformes, ticket alimentação, quinquênio e outros. Como o índice de inflação nacional ainda não saiu, nesta conversa foram tratadas apenas as cláusulas sociais.