Cinco jogos pela Série C e dois pela Série B

Sete partidas para esse final de semana do interiorano

Sete partidas estão agendadas para esse final de semana validas pelo campeonato interiorano, serão cinco jogos pela Série C e dois pela Série B. Todos os jogos com início as 15h30.

Sábado dia 12/05/2018

Série B:

Em Linha Gomercindo: Gomercindo e Oito de Maio.

Em Linha Santa Catarina: Santa Catarina e São Cristovão.

Série C:

Em Terra Vermelha: Terra Vermelha B e Fragosos.

Em Tamanduá: Tamanduá e Poletto B.

Em Presidennte Kennedy: Kennedy e Alto Suruvi.

Na Linha 24 de Fevereiro: 24 de Fevereiro e Gasperini.

Domingo dia 13/05/2018

Em Boa Esperança: Boa Esperança B e Quintino.