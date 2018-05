A 24ª Olimpíada Interbairros de Concórdia, edição, 2018, vai ter a participação de 25 bairros.A competição deste ano marca a volta do voleibol e futsal (força livre, categorias 12 e 14 anos). As outras modalidades em disputa são bocha, bolão, truco, canastra, 3 Sete, dominó, sinuca, xadrez. O bairro Imigrantes é o único inscritos em todas as modalidades.

O truco masculino é o que apresenta o maior número de participantes, 17; futsal livre masculino, 15; canastra masculino, 14; canastra feminino, 13; 3 sete masculino, 12.

Uma reunião desenvolvida na noite de ontem, no Sintrial, serviu para fazer alguns ajustes no regulamento.Na semana que vem será desenvolvido um encontro que apontará o local de abertura, SER Sadia ou Centro de Eventos. "A modalidade que vai abrir as disputas vai ser o futsal sub-14", diz o coordenador da Olimpíada Interbairros, Fabio Peliser. Outra definição é de os bairros precisam entregar até a próxima terça-feira, 15 de maio, as modalidades que desejam sediar e as respectivas datas.

A competição é organizada pela Fundação Municipal de Esportes e União Municipal das Associações de Moradores de Concórdia (UMAMC).

Fonte: ASCOM