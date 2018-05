Na segunda edição deste ano da Feira, programada para o sábado, 12 de maio, terá 77 expositores. Um número recorde das seis edições do evento. Haverá entretenimento para toda família, com diversão para a criançada e atrativos culturais e gastronômico. Ela estará voltada ao Dia das Mães, comemorado no domingo, dia 13 de maio. O atendimento será das 9h às 18h.

O objetivo da Feira da Rua Coberta é a valorização dos produtores e artesãos locais, proporcionando à população ótimas possibilidades de "briques". A proposta é oferecer produtos variados, inclusive da agricultura familiar, próximo a datas comemorativas. A realização é da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. As outras quatro edições deste ano estão programadas para: 11 de agosto, 6 de outubro, 10 de novembro e 22 de dezembro.

Confira a lista de expositores homologados (numeração de acordo com a ordem de inscrição) para esta edição da Feira da Rua Coberta.