O futebol catarinense faz mais um gol na direção do desenvolvimento com a formatação do Campeonato Catarinense SICOOB Série C de 2018 tendo oito equipes participando da disputa.

A segunda e definitiva reunião do Conselho Técnico do Catarinense SICOOB Série C, que definiu a forma de disputa e o número de clubes participantes, foi realizada na tarde da última 2ª feira (07), em Balneário Camboriú, na sede da Federação Catarinense de Futebol.

O Catarinense SICOOB Série C 2018 começará no dia 2 de setembro e terá seu campeão consagrado no dia 4 de novembro.

Compuseram a mesa diretiva dos trabalhos, o Presidente da FCF Rubens Renato Angelotti, o Superintendente Lédio D´Altoé, o Gerente de Competições Fábio Nogueira, o Procurador Jurídico Rodrigo Capella, o Diretor de Arbitragem Marco Antônio Martins e o Diretor de Relações Institucionais, Carlos Crispim.

Após a reunião prévia realizada no dia 8 de novembro, além dos quatro clubes que tinham direito à participação por terem disputado a competição em 2017, outros quatro clubes confirmaram ingresso no Catarinense SICOOB Série C 2018: CA Carlos Renaux, EC Próspera, AA Orleans e CA Itajaí. Com a definição dos participantes e considerando os municípios onde os clubes mandarão seus jogos, a FCF propôs aos membros do Conselho Técnico uma competição regionalizada para diminuir custos de deslocamento.

Grupo A



Curitibanos EC

CA Itajaí

EC Próspera

AA Orleans

Grupo B



FC Porto

SC Jaraguá

Associação Caçador AC

CA Carlos Renaux

Síntese da forma de disputa



Conforme a decisão do Conselho Técnico, o Catarinense SICOOB Série C 2018 será disputado por oito clubes, divididos em dois Grupos A e B, e terá três fases: 1ª Fase – Turno e Returno, 2ª Fase – Semifinais e 3ª Fase – Finais.

Na 1ª Fase, Turno e Returno, as equipes se enfrentarão no sistema de pontos corridos, dentro dos grupos, em jogos de ida e volta. Após as seis rodadas, as duas melhores equipes de cada grupo estarão classificadas para a 2ª Fase – Semifinais. Na 2ª Fase – Semifinais e na 3ª Fase – Finais, as equipes se enfrentarão no sistema de confronto eliminatório, jogos de ida e volta.

As equipes que somarem mais pontos ao final dos dois jogos da 2ª Fase – Semifinais, estarão classificadas para a 3ª Fase – Finais. Na 3ª Fase – Finais, as duas equipes classificadas se enfrentarão novamente em dois jogos, ida e volta. As equipes de melhor campanha na soma da 1ª Fase e da 2ª Fases, serão mandantes das partidas de volta nos confronto eliminatório da 3ª Fase – Final.

Na 2ª Fase as equipes que somarem mais pontos ao final dos dois jogos estarão classificadas. Caso haja empate em número de pontos haverá prorrogação de 30 minutos e persistindo o empate, a equipe mandate estará classificada. Na 3ª Fase – Finais, a forma de disputa é idêntica.

