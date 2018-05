Atendendo a pedido da CDL Concórdia e do Sindilojas as obras de implementação do sistema de esgotamento sanitário nas áreas centrais da cidade estarão suspensas até no domingo, dia 13, a pausa iniciou no final da tarde de segunda-feira. De acordo com a concessionária responsável pelas obras da Casan as ruas centrais estarão limpas e bem sinalizadas no período que antecede a segunda melhor data do ano para o varejo o Dia das Mães.O pedido de paralisação tem como finalidade a data comemorativa que será celebrada no segundo domingo de maio. “Os empresários sofrem com à sujeira /poeira e falta de estacionamento. Por isso entendemos a necessidade da paralisação nos próximos dias que antecedem a data. Prontamente a concessionaria responsável e o poder público entenderam a nossa solicitação que não deve ocasionar prejuízos ao cronograma de execução”, explica o presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel.O pedido protocolado na última sexta-feira, dia 04, foi em razão das constantes reclamações recebidas nos últimos dias de seus associados. As entidades entendem que a obra é de suma relevância para a melhoria da infraestrutura da cidade e após a conclusão terá inúmeros benefícios para toda população. Até lá alguns transtornos e reclamações são inevitáveis.As medidas visam ainda garantir maior facilidade e comodidade para os consumidores que procuram o comércio local para garantir os presentes e, portanto, realizar as compras para as mães, bem como possibilitar aos fornecedores prestar atendimento com qualidade e acessibilidade aos estabelecimentos, principalmente neste período de grande circulação de pessoas nas empresas.A solicitação não trará qualquer problema as obras que estarão concentradas em outros serviços e só favorecerá os clientes que terão tranquilidade para passar pelos estabelecimentos e assim estarão gerando renda e trabalho para o município. “A facilidade em estacionar já é um grande benefício para os comerciantes que estão preparados e ansiosos para as vendas de Dia das Mães”, finaliza Maciel.