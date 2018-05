Na tarde da última segunda-feira, 07, o 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20º BPM/Fron), com sede em Concórdia, realizou uma formatura alusiva aos 183 anos da Polícia Militar (05 de maio de 1835), promovendo policiais militares, e realizando a entrega de condecorações a policiais militares e amigos do 20º BPM/Fron.

Estiveram presentes o comandante da 4ª Região de Polícia Militar coronel Clóvis Lopes Colpani, o comandante do 20º BPM tenente-coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, o prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco, além de demais autoridades, policiais, familiares e amigos.

Na solenidade houve entrega de medalhas de mérito, medalhas por tempo de serviço, promoção de Policiais Militares e entrega do título de Amigo do 20ºBPM/Fron para 15 personalidades, entre empresários, representantes de entidades e do setor público. E abrilhantando a solenidade, o Coral Celulose Irani emocionou a todos com lindas canções no decorrer do evento.

O comandante da 4ª RPM, coronel Clovis Lopes Colpani, fez seu discurso parabenizando a instituição pelos seus 183 anos, bem como prestou homenagens aos policiais militares promovidos e agraciados e agradeceu o apoio recebido das autoridades e empresários que se destacaram em comungar, ao lado da corporação, das causas da Segurança Pública em Santa Catarina.