Jair Alves dos Santos, que teve uma perna amputada após sofrer um acidente no dia 18 de abril, participou do Programa Mesa Redonda da Rádio Aliança, na manhã desta terça-feira, dia 08. Ele, que teve alta do Hospital São Francisco no último sábado, precisava de uma cadeira de rodas. Durante o programa, uma equipe do Via Passarela foi ao estúdio da Aliança para “atender ao pedido”. A cadeira foi doada pelo Via, que é uma das empresas onde Jair trabalhava.

Antes de receber a cadeira, Jair falava sobre o que lembrava do acidente e também afirmava que quer voltar a trabalhar o mais rápido possível. “Eu tenho repetido isso. Não perdi nada, eu ganhei uma segunda chance para viver. Os médicos me disseram, agradeça a Deus, pois pela gravidade dos ferimentos, eu poderia não estar mais aqui”, conta. “Sei que vai demorar um pouco, tenho que fazer as coisas no tempo certo, mas eu estou bem, quero voltar a trabalhar, eu estou vivo, estou aqui, comemorou. “Minha família tem me ajudado muito”, registrou.

Jair Alves relatava também, que os médicos o proibiram de usar as muletas, pois o impacto pode prejudicar a recuperação de fraturas na bacia e no pé esquerdo. “Por isso estou aqui hoje, para ver se alguém que tem há uma cadeira usada, pode me emprestar. Não tenho condições de comprar uma agora”, explicava ele.

A emoção tomou conta do programa quando ele recebeu a notícia de que a cadeira seria doada. Ao ver amigos do trabalho entrando no estúdio, ele não segurou as lágrimas. “Eu não sei nem como agradecer, não sei como retribuir todo o carinho que estou recebendo. A cadeira vai me auxiliar muito. Obrigado à Rádio Aliança e ao Via Passarela, obrigado às pessoas que rezaram pela minha recuperação. Não vejo a hora de voltar às minhas atividades”, agradeceu chorando.

O gerente de marketing do Via Passarela, Edenir Rossett, comenta que a empresa acompanhava o programa e decidiu doar a cadeira. “O Jair é um cara muito querido por nós aqui. Ficamos muito sensibilizados com a situação dele, todos ficaram tristes com fato de ter que amputar a perna”, registra ele. “E hoje pela manhã, ouvindo o Mesa Redonda, foi unânime, conversamos com o pessoal e decidimos doar a cadeira. Ele merece, é um rapaz diferenciado e tem vontade de viver”, ressalta Rossett.

Relembre o caso:

Jair foi atingido por um GM-Astra na noite do dia 18 de abril, em Concórdia, por volta das 23h. O carro trafegava na Rua Segundo Dalla Costa e ao ingressar na Marcelino Ramos, atingiu o motociclista. A moto chegou a ser arrastada por cerca de 30 metros. Jair foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários em estado grave. Além da fratura na perna direita, ele teve ferimentos na bacia, na perna esquerda e no crânio.

Jair trabalhava em um supermercado durante o dia e fazia entregas, como motoboy, durante a noite. No momento do acidente, ele já estava voltando para casa.